Davutoğlu'ndan AK Parti'ye 7 maddelik öneri

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu medya buluşmalarına başladı. Davutoğlu, gazeteci Yavuz Oğhan'ın BiDeBunuİzle programına konuk oldu.

Ahmet Davutoğlu, YouTube'tan yayınlanan programda gazeteciler Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. 3 saat süren programda Davutoğlu; başbakanlıktan istifa etmesini, yayınladığı manifesto ve Cumhurbaşkanlığı sistemiyle alakalı sorulara cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren Davutoğlu, AK Parti'ye 7 maddelik öneride bulundu.

İş'te Davutoğlu'dan AK Parti'ye yaptığı o öneriler;

NELERİN DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR?

- Genel başkanlık beşe ayrılmalı

- Cumhurbaşkanı yardımcısı mutlaka seçilmeli, seçimle gelmeli. Herhangi bir şekilde, bir saniye bile devletin başında duran biri için halktan onay alınmalı.

- Bakanlar mutlaka meclisten onay alınarak göreve başlamalı.

-Yasama güçlendirilmeli.

-Tek tek milletvekillerinin siyasetteki ağırlığı arttırılmalı.(bunun için gerekiyorsa dar bölge sistemine geçilmeli)

- Yargı bağımsızlığı teminat altına alınmalı. Bunun içim meclisten atanan yargı üyeleri ile cumhurbaşkanlığı arasında bir denge sağlanmalı. Yasamanın güçlendirilmesi şart. Devletin organizasyonu bağlamında müsteşarlıkların kaldırılması yanlış olmuştur. Halkla devlet arasında siyaset köprü rolü oynamıyor. Bir tek cumhurbaşkanlığı üzerinden oynanıyor. Bu yüzden herkes ona ulaşmaya çalışıyor.

– MHP ile ittifak kurulabilir ama ittifak ilişkileri partilerin doğasını bozduğunu düşünüyorum. AK Parti bundan zararlı çıktı.

BABACAN'A HEP GÜVENMİŞİMDİR

"Abdullah Gül ve Ali Babacan ile ilgili neden beraber değilsiniz?" diye sorulan soruya da Davutoğlu," Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Gül partiden ayrıldı ama onlar da henüz bir parti kurma düşüncesi beyan etmediler. Yol ayrımındalar. Ama biz bunları Sayın 11. Cumhurbaşkanı Gül ile bir yıldır falan görüşmedik. Ali Bey, benim sevdiğim biri. Aramızdaki hukukun ölçüsü yoktur. Derin bir hukuk var. Hep güvenmişimdir kendisine. 1 Kasım'da ısrarla olmasını istediğim arkadaşlardan biriydi. Türkiye'nin Ali Babacan'a ve benzer arkadaşlara her zaman ihtiyacı vardır. Yetişmiş devlet adamlarından bir kişiyi bile israf etmek milletin yapabileceği en ağır israftır. Hakkında bir olumsuz durum olmayan tecrübeli bir devlet adamı israfından daha ağır bir şey olamaz.

MANİFESTOYU, ALİ BABACAN BEY İLE AÇIKLAMAK İSTERDİM

Ali Bey ile birlikte açıklamak isterdim bu manifestoyu. Manifestoma imza atacak derecede görürdü. Ben bu konuda elimden geleni yaptım. Şu anda bu bir süreç önümüzdeki günler ne gösterir bilemem. Bu soruyu Ali Bey'e de sormakta fayda var. Beraber olamayışımızın bir mevki makam iddiasıyla alakası yoktur" yanıtını verdi.

BABACAN'A SORUŞTURMA BAŞLADIĞINDA ARADIM DESTEK VERDİM

Ali Babacan'a yönelik başlatılan soruşturma hakkında da konuşan Davutoğlu, "Soruşturma başlatıldığında aradım destek verdim. O benimle çalıştı ve ben Ali Babacan'ın devlet hayatındaki dikkatine titizliğine şahidim. Seçimden önce Ali Bey'e 31 Mart'tan sonra kritik bir dönem var, konuşmamız gerektiğini beklemek gerekmediğini, yanlış giden şeyleri söylemek gerektiğini kendisine ilettim" dedi.

GÜL VE BABACAN İLE ÇİZGİLERİNİN FARKLI OLDUĞU İDDİASINI YANITLADI

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorduğuğu,"Öğrendiğim kadarıyla Ali Babancan ve Abdullah Gül daha liberal ve sizi İslamcı olarak değerlendiriyorlar. Beşir Atalay'da sizi bu yüzden istememiş. Doğru mu?" sorusuna da Davutoğlu'nun yanıtı, "Bakın ben hayatımda "cı" ekini İslam'ın arkasına koymadım. İslam'ın arkasına 'cı' ifadesini getirmeyi de doğru bulmam. Ben Müslümanım. Birisi bana Osmanlıcı demiş o 'cı'yı da doğru bulmuyorum. Dolayısı ile mesele o ise bunun problem olarak zikredilmesini de oryantalist bir tavır olarak değerlendiriyorum. Benim manifestoyu alın okuyun o metinde özgürlüklere aykırı tek bir kelime gösterirlerse tartışmaya hazırım.