Davutoğlu, istifa metnini okumak için 5 isimle kamera karşısına geçti

13.09.2019 11:53

Son dönemde AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert bir dille eleştiren Ahmet Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Davutoğlu'nun istifa metnini okuduğu sırada yanında eski vekiller Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı, AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı vardı. Davutoğlu'nun bu isimlerle kamera karşısında geçmesi "Gövde gösterisi" olarak yorumlandı.

İşte Davutoğlu ve yanındaki isimler;

"TABELALAR GEÇİCİ, DEĞERLER KALICIDIR"

İhraç sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Yıllarca alın terimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz. Aziz milletimiz tabelalar geçici, hayatımızı anlamlı kılan değerler kalıcıdır. Biz bu değerlerin savunucusu olmaya devam edeceğiz." diyerek AK Parti'deki siyasi hayatına son verdiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmişti. Davutoğlu, bu kararın açıklanmasını beklemedi ve bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

HER ŞEY 2015 YILINDA BAŞLADI

Ahmet Davutoğlu'nu ihraca götüren süreç ise 2015 yılında MKYK listeleri konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu'nun ters düşmesiyle başlamıştı.

"EKSEN KAYMASI" UYARISINDA BULUNMUŞTU

2016 yılında istifayla sonuçlanan süreçten 3 yıl sonra ise Davutoğlu sessizliğini bozarak, "AK Parti'ye eksen kayması" uyarısında bulunmuştu.