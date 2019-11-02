Davutoğlu cephesinden siyasi kulisleri hareketlendirecek sözler: 12-13 milletvekili bizimle görüşüyor

02.11.2019 20:08

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun AK Parti'den istifasıyla birlikte siyasi kulislerde "istifaların devamı gelir mi" sorusunu gündeme getirdi. Yeni parti kuracağını açıklayan Ahmet Davutoğlu'na yakın bir kaynak AK Parti'de istifaların devam edeceği yorumunu yaparken 12-13 milletvekilinin kendileriyle görüştüğünü belirtti.

Davutoğlu'na yakın kaynak Yeneroğlu'nun istifasına ilişkin, "Yeneroğlu tenkitlerini dile getirdi. Ancak istifa ettirdiler. Yeneroğlu doğru işler yaptı, güzel işler yaptı, inandıklarını söyledi" değerlendirmesini yaptı.

"PARTİLER KURULDUKTAN SONRA SADECE AK PARTİ DEĞİL, DİĞER PARTİLERDEN DE İSTİFALAR OLACAK"

Davutoğlu'na yakın kaynak AK Parti'de istifaların devam edeceği yorumunu yaparken 12-13 milletvekilinin kendileriyle görüştüğünü belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstifalar devam eder gibi geliyor. AK Parti içerisinde çok rahatsız kişi var.Partiler kurulduktan sonra Türk siyasi hayatında dengeler çok değişir. Sayın Davutoğlu parti kurduktan sonra bu Kasım ayı içerisinde Türk siyasi hayatında dengeler çok değişir.

Çoğu AK Partili, mevcut yetkili, ilçesinden iline kadar belediye meclisinden yetkililerine kadar çok kişi istifa eder, edecek gibi gözüküyor. Partiler kurulduktan sonra sadece AK Parti değil, diğer partilerden de istifalar olacak.

"12-13 KİŞİ BİZİMLE GÖRÜŞÜYOR"

Çok ciddi istifalar olur ama bu ilçe yöneticisi de olur belde yöneticisi olur il yöneticisi olur milletvekili de olur. AK Parti şu an çok ciddi sıkıntı içerisinde. Bizimle görüşen çok milletvekili var. Mevcut milletvekillerinden bizimle görüşenler var. 12-13 kişi bizimle görüşüyor" dedi.

Davutoğlu'na yakın kaynak, kendileriyle görüşen milletvekillerinin istifa edip etmeyeceği konusunda ise bir değerlendirmede bulunmadı.

DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞEN MİLLETVEKİLLERİ

Davutoğlu'na yakın başka bir kaynak da "hem mevcut hem eski milletvekilleri Sayın Davutoğlu ile bire bir görüştüklerini ben biliyorum" diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aynı Hocama ve bizlere tahammül edemeyen zihniyet Mustafa Yeneroğlu'nun istifasını istedi. Gönlümüz ister Mustafa Bey ile beraber yol yürümeyi. Vicdan sahibi, siyaset sahnesinde karşılığı olan, şaibesi olmayan herkesle biz yol yürümek isteriz, Mustafa Bey'de bunlardan bir tanesi. Milletvekili arkadaşlarımız, beraber görev yaptığımız bizlerle görüştüğünde de 'haklısınız' diyorlar. Bir kısmı gerek bugün AK Parti içerisindeki yöneticiler gerek il gerek ilçeler gerek farklı noktadaki yöneticiler gerekse milletvekilleri hem mevcut hem eski milletvekilleri Sayın Davutoğlu hocamla birebir de görüştüklerini de ben biliyorum.

"BİZİM GİBİ DAVA SADAKATİNDE OLAN İNSANLAR AK PARTİ'DEN AYRILIYOR"

Mustafa Bey önemli bir isimdi özellikle Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın yetiştirdiği Avrupa'da oradaki vatandaşlarımızın nezdinde önemli bir karşılığı olan kişidir. Böyle bir ismin AK Parti'den ayrılmasını AK Parti'nin sorgulaması gerekir. Bizim davamız içinden yetişmiş bir insanın, bizim gibi dava sadakatinde olan insanlar AK Parti'den ayrılıyor. Trenden itiliyorlarsa burada yanlışlık var."

"DAVUTOĞLU'NUN AMACI REİS'İ İNDİRMEK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yeneroğlu'nun ardından "AK Parti'den 10 milletvekili istifa edebilir" iddiasına "İstifa edecek kimse yok." görüşünü dile getirmişti.

AK Partili başka bir yetkili de, "Babacan ve Davutoğlu bunların derdi yüzde 2.5 oy almak.AK Parti yüzde 49.9 oy alsın, hedefleri o. Davutoğlu'nun amacı Reisi indirmek" yorumunu yaptı.