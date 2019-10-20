Davutoğlu, "Ben parti kurmayı çok mu istedim?" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem etti

20.10.2019 17:46

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde AK Parti'den istifa ederek kuracağı yeni parti için hazırlıklara başladığını duyurmuştu. Davutoğlu, parti kurmaya nasıl karar verdiğiyle ilgili konuştu.

"ERDOĞAN İLE KÖTÜ GİDİŞİ ENGELLERDİK"

Sözlerine devam eden Eski Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sitem ederek, "Ben parti kurmayı çok mu istedim? Hayır, sadece AK Parti'de teşkilatlarla vatandaşların yaşadığı şikâyetleri raporlarla sundum. Aksaklıkları düzeltelim istedim. Yanlışlıkları anlattım defalarca dinlemediler önlem almadılar. 100 AK Partiliye sorsanız "partinin yenilenmeye ihtiyacı var" diyordu. Biz de Türkiye'yi dolaşırken gördük ki gerçekten büyük çoğunluk partide yenilikten yanadır. AK Parti'ye zarar verme niyetim asla yoktu. İstişare süreci başlatsaydı Sayın Erdoğan, el birliği ile kötü gidişi engellerdik. Karşılığında yaşadıklarımı gördünüz. Başbakanlarını Genel Başkanlarını ihraç etmek istediler. Yüreğim yandı yara açıldı ihraç talebi metnini alınca istifa kararı aldım." ifadelerini kullandı.