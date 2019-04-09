Davut Güloğlu'nun Sıla'ya Hakaretten Aldığı Para Cezası Kesinleşti
Şarkıcı Sıla hakkında, yaklaşık 2,5 yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine küfür ettiği iddiasıyla "Alenen hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan Davut Güloğlu'nun istinaf mahkemesine yaptığı itiraz başvurusu reddedildi.
Şarkıcı Sıla hakkında, yaklaşık 2,5 yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine küfür ettiği iddiasıyla "Alenen hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan Davut Güloğlu'nun istinaf mahkemesine yaptığı itiraz başvurusu reddedildi. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşmiş oldu.
İSTİNAF MAHKEMESİNE GİTMİŞTİ
Sıla Gençoğlu'nun Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan Davut Güloğlu, avukatı aracılığıyla istinaf mahkemesine başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, "eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı" anlaşıldığından Güloğlu'nun başvurusunu esastan reddetti. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşmiş oldu.
NE OLMUŞTU?
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, Güloğlu'nun bu cezası 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti. - İstanbul
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YOLUNU İYİ BULMUŞ ONA HAKARET BUNA HAKARET GEÇİMİNİ BUNDAN MI SAĞLIYORSUN YAZIK SENİDE KALİTELİ BİRİ BİLİRDİK.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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SENE 2013 TÜRKİYE 90 YILLIK TARİHİNDE EKONOMİK OLARAK EN ÖZGÜR GÜNLERİNİ YAŞIYORDU . ENFLASYON YÜZDE 4-5 ARASI . FAİZLER YÜZDE 2. 5 . DOLAR 1. 70 - 1, 80 ARALARINDA GİDİP GELİYOR . G20 SIRALAMASINDA 90 YILLIK TARİHİ BOYUNCA İLK DEFA 1 TRİLYON DOLAR GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILAYI GÖRMÜŞ VE İLK KEZ 16. SIRAYA YÜKSELMİŞTİK . ONDAN SONRA BU SILA GİBİLERİN DESTEKLEDİĞİ TOPLULUK MAYIS AYINDA SAHAYA İNDİ VE HERŞEYİN BİTİREN HAMLEYİ YAPTILAR . BUGÜN YAŞADIĞIMIZ SIKINTILARIN BAŞLANGIÇ NOKTASI BUDURCevap Yaz 14 1 Yayından KaldırBERAN: BENDE DURUP OKUDUM NE DİYECEKSİN DİYE 1 DK LIK ZAMAN KAYBETTİM KURBAN OL SEN O Bİ DKKAYA O KADAR BİLE KIYMETİNİZ YOK PİSLİKLER YA. MERCİMEK KADAR BEYNİNİZ YOK BİDE YORUMLUYOLAR YA :)))2 7 Yayından KaldırENES TUNC: aynen. . . . . asla dınlemem zaten kendısı . . ısınden cok herseye muhalefet sanatcı bozuntuları. . . herseye ragmen yola devam. . . .6 1 Yayından Kaldır
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gürcü malı tarihsel misyonunu yerine getirmeye çalışmış ancak mal olduğu için başarılı olamamışCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır