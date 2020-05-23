Davaro filmi oyuncuları kim? Davaro filmi konusu nedir? Davaro nerede çekildi?
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Davaro filmi oyuncuları kim? Davaro filmi konusu nedir? Davaro nerede çekildi?

Kemal Sunal ile Şener Şen'in başrolde olduğu Davaro filmi, 1981 yılında vizyona girdi. Köyde yaşayan aşık genç Mehmet, sevdiği kadına kavuşmak için başlık parasını toplamalıdır. Bu amaçla topraklarını terketse de Cano ile olabilmek için yapması gerekenler bitmemiştir. Davaro filmi detayları haberimizde.

Davaro filmi oyuncuları kim? Davaro filmi konusu nedir? Davaro nerede çekildi?
23.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:55

Davaro filmi, Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekildi. Filmin yapımcılığını Kadir Baykut, senaristliğini de Yavuz Turgul ile Kartal Tibet yaptı. İşte, köy yaşamını komedi unsurları ile ele alan Davaro filmi oyuncuları ve konusu...

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DAVARO FİLMİ OYUNCULARI

Sevdası için ülkesinden mahrum kalan Memo, vatanına döndüğünde de Cano'ya kavuşmakla arasında engel olarak bu defa kan davası bulunur. Dönemin önde gelen filmlerinden Davaro'nun oyuncuları şöyle:

Kemal Sunal Memo/ Mehmet

Pembe Mutlu Cano/ Canan

Şener Şen Sülo/ Süleyman

Adile Naşit Hamo/ Hamiyet

Ayşen Gruda Ayşo/ Ayşe

İhsan Yüce/ Ağa

Sırrı Elitaş/ Bekiro

DAVARO FİLMİ KONUSU

Sevdiği Cano'su ile evlenebilmek için Almanya'larda çalışıp balık parası biriktirerek köye dönen Memo'nun önünde artık bir engel yok gibidir. Bu sırada Memolar'ın kan davalı oldukları Sülo da hapisten çıkarak karısı Ayşo'nun yanına gelir. Bunu duyan Hamo, düğünü durdurur ve oğlu Memo'nun, Sülo'yu öldürmesini istese de Memo buna razı gelmez.

Davaro filmi oyuncuları kim? Davaro filmi konusu nedir? Davaro nerede çekildi?

Öldürüleceğini anlayan Sülo, Memo'ya teklifte bulunarak, onu vurmazsa köyü terkedeceğini belirtir. Evlenmek için başka çaresi kalmayan Memo, Sülo'nun planını kabul eder ve köy meydanında Sülo'yu yalandan vurur. Köy halkı da bu numaraya inanır. Ardından dağdaki bir eşkıyanın karşısında yeninden bir araya gelen iki kanlı, birbirine düşer. Diğer yandan Memo'ya köyü terkedeceğine söz veren Sülo, eşkıyanın altınlarını görünce bu plandan cayar.

DAVARO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal ile Şener Şen'in komik olmakla birlikte mesaj dolu yeşilçam filmi Davaro, o dönemin yanı sıra hala güncelliğini koruyor. 1981 çıkışlı filmin çekimleri İstanbul Arnavutköy Boğazköy'de gerçekleştirildi.

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