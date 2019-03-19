Dargeçit'te Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 3 Asker Yaralı

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde, PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya yönelik operasyonda çatışma çıktı. Çatışmada 3 terörist öldürüldü, 3 asker hafif yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dargeçit'in kırsal Yumurtalı mahallesinde PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı bir mağaraya dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' uyarısına ateş açarak karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 3 terörist öldürülürken, 3 asker afif yaralandı. Çatışma sırasında teröristlerden 2'sinin cesedi, çöken sığınağın altında kaldı. Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği bölgedeki operasyon devam ediyor. - Mardin

Kaynak: DHA