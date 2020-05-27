Darbedilip parası gasbedilen yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Darbedilip parası gasbedilen yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'da darbedildikten sonra bir miktar parası gasbedilen 85 yaşındaki kadın, tedavi altına alındı.

27.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:30

Afyonkarahisar'da darbedildikten sonra bir miktar parası gasbedilen 85 yaşındaki kadın, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde yalnız ikamet eden 85 yaşındaki kadın, evine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Yaşlı kadını darbeden şüpheli, kadının bir miktar parasını da gasbettikten sonra kaçtı. Yaşlı kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaşlı kadının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde yalnız ikamet eden 85 yaşındaki kadın, evine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Yaşlı kadını darbeden şüpheli, kadının bir miktar parasını da gasbettikten sonra kaçtı. Yaşlı kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaşlı kadının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Darbedilip parası gasbedilen yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? Haber
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu
Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
AK Parti 'vekil transferi' döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
'Kovboy Muhtar' Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
"Kovboy Muhtar" Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Naci Bostancı Meral Akşener Alparslan Türkeş Temel Karamollaoğlu
Magazin Özkan Uğur İrem Derici Hande Ataizi Yeliz Yeşilmen
Spor Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Karar Instagram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Darbedilip parası gasbedilen yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 16:30:56. #1.15#
title