Dar gelirli aileler "Genç Çiftçi Projesi" sayesinde köylerinde kaldı
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Dar gelirli aileler "Genç Çiftçi Projesi" sayesinde köylerinde kaldı

Dar gelirli aileler 'Genç Çiftçi Projesi' sayesinde köylerinde kaldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Bereketli topraklarıyla bilinen Iğdır'daki köylerde yaşayan dar gelirli aileler, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi sayesinde memleketlerinde kalarak tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor.

Bereketli topraklarıyla bilinen Iğdır'daki köylerde yaşayan dar gelirli aileler, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi sayesinde memleketlerinde kalarak tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor.

Bakanlık tarafından genç çiftçileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dar gelirli ailelere hayvancılık, mantar üreticiliği, arıcılık, sebze ve meyve üreticiliği gibi alanlarda hibe desteği sunuldu.

Bugüne kadar 450 projenin desteklendiği kentte dar gelirli köylüler, göç etmeyip memleketlerinde çiftçilik yaparak kazanç sağlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, Genç Çiftçi Projesi kapsamında kent genelinde 450 projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Proje öncesinde hiçbir üretimi bulunmayan bir aileye 6 büyükbaş hayvan verdiklerini ifade eden Yolcu, şöyle konuştu:

"Bu hayvanların gelişimini, üretimi sağlayarak 30'un üzerinde büyükbaş hayvana ulaştı. Bu projenin yerinde kullanılması, üretimin arttırılması konusunu takip ediyoruz. Hayata geçirilen proje sayesinde birçok köylü, çiftçi konumuna geldi. Belli kriterler çerçevesinde çok fazla geçim kaynağı olmayan vatandaşlarımızı önceledik. Vatandaşlarımızın üretime katkı sağlamalarını, köylerini terk etmemelerini, il ve ülke ekonomisine katkı sağlamalarını sağladık."

Yolcu, proje sayesinde bölgedeki birçok köylünün çiftçilik yapmaya başladığını belirterek, "Çok değerli bir proje, olumlu sonuçlarını da görüyoruz. Vatandaşımız hiçbir gelir kaynağına sahip değilken, bu aldığı hayvanlar sayesinde şimdi traktör aldığından, yeni tarlalar aldığından bahsediyor. Şu andaki yaşamından çok memnun olduğunu gözlerinden görüyorsunuz. Bu dokunuşları sahada, mutluluk çerçevesinde gördüğümüz zaman motive oluyoruz." diye konuştu.

"Şimdi traktörümüz, malzememiz, hayvanımız, tarlamız var"

Projeden faydalandıktan sonra sürü, tarla ve traktör sahibi olan Şaban Maman da kendilerine yapılan hayvan desteğinin ardından rahat bir nefes aldıklarını anlattı.

Daha önce hiçbir şeylerinin olmadığını ve bir şekilde geçinmeye çalıştıklarını söyleyen Maman, şunları kaydetti:

"Allah devletimizden razı olsun, bize 6 tane hayvan verildi, o hayvanlara 4-5 yıl baktık. Yavrularıyla kendimize traktör aldık. Ondan sonra borçlarımızı ödedik ve bir şeyler aldık. Hayvancılığa başlama sebebimiz devletimiz oldu. Biz hayvandan anlamıyorduk, beslemiyorduk. Şu an elimizde 20-30 tane hayvan var. O hayvanlar sayesinde biz bu zamanlara geldik. Şimdi traktörümüz, malzememiz, hayvanımız, tarlamız var. O hayvanlar olmasaydı biz bu işe girmezdik. Hepimiz bir yanda çalışıyor olacaktık. Abim İstanbul'da, ben de günlük 50 lira için çalışıyor olacaktım. O hayvanlardan sonra şükür Allah'a şimdi iyiyiz, durumumuz iyi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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