Dans videosu eleştirilen Hadise, sessizliğini bozdu: Ahlaksızlık sizin kafanızda

Dans videosu eleştirilen Hadise, sessizliğini bozdu: Ahlaksızlık sizin kafanızda

Ezhel'in yeni şarkısında dans ettiği videodan dolayı eleştiri yağmuruna tutulan şarkıcı Hadise, kendisini eleştirenlere "Kim ne derse desin, size ne?" diyerek ateş püskürdü.

04.10.2019 07:45
Dans videosu eleştirilen Hadise, sessizliğini bozdu: Ahlaksızlık sizin kafanızda

Son zamanlarda ettiği danslarla ve paylaştığı cesur pozlarla adından sık sık söz ettiren başarılı şarkıcı Hadise, kendisini eleştirenlere sert çıktı. Son olarak bir dans videosu yayınladığı için eleştirilen şarkıcı, "Ahlaksızlık sizin kafanızda" dedi.

EZHEL'İN ŞARKISIYLA DANS ETTİ

Güzel şarkıcı Hadise geçtiğimiz gün yayınladığı dekolteli videosuyla takipçilerinin aklını başından aldı. Hadise Rapçi Ezhel'in yeni şarkısı 'Aya' ile dans etti. Güzel şarkıcı o anları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi. Hadise'nin videosunu beğenenlerden çok beğenmeyenler de oldu.

"BEN İSTEDİĞİM DANSI İSTEDİĞİM ZAMAN YAPARIM"

Yayınladığı videodan dolayı eleştirilerin hedefi alan Hadise, sonunda patladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Hadise, "Kim ne derse desin ben istediğim dansı, istediğim zaman yaparım. Size ne? Kimse sizin sözde olan "ahlak" ölçülerinize uymak zorunda değil! Dans ederek para kazanan insanlar var, siz televizyonlarda yaptığınız yorumlarınızla o insanları aşağılıyor ve üzüyorsunuz. Bunu söylemekten asla vazgeçmeyeceğim Ahlaksızlık sizin kafanızda" dedi.

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YORUMLAR (17)

  • BİR ZAMANLAR ANADOLU:
    Ucube ve ucubenin hayranları bu ülkenin oksijen kaynaklarını boşa tüketiyorsunuz, cebinde çay parası olmayan davarlar iltifat yapıyor ucubeye!
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  • EYLÜL:
    SON ZAMANLARDA YAPTIKLARI İŞTEN ÇOK VÜCUTLARINI KONUŞUR OLDUK. . . . BİDE BUNA SANAT DERLER. . . .
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  • REKLAM KOKAN HAREKETLER....:
    Sanki Hadise önceden evden çıkıp bakkala bile gitmeyen ev kızıydı da şimdi açılmış saçılmış gibi yorum yapanlar da ayrı bi alem. Kadın konserlerine mayo ile çıkan birisi. . . .
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  • MUHASEBECİNİZ:
    Yüzsüzlüğün bu kadarı. Sen yarı çıplak dans et bunu sosyal medya hesabından tüm ülkeye servis et sonra ahlaksızlık bizim kafamızda olsun. Eğer gerçekten böyle düşünüyorsan bu çok acı !
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  • HÜSEYİN:
    O ahlaksızlar olmasa kim izleyecek senin videonu hitap ettiğin kesim zaten onlara hitap ediyo . Sen aç soyun millet izlesin ama kötü yorum yapmasın . Tabi tabi.
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