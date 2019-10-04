Dans videosu eleştirilen Hadise, sessizliğini bozdu: Ahlaksızlık sizin kafanızda

04.10.2019 07:45

Son zamanlarda ettiği danslarla ve paylaştığı cesur pozlarla adından sık sık söz ettiren başarılı şarkıcı Hadise, kendisini eleştirenlere sert çıktı. Son olarak bir dans videosu yayınladığı için eleştirilen şarkıcı, "Ahlaksızlık sizin kafanızda" dedi.

EZHEL'İN ŞARKISIYLA DANS ETTİ

Güzel şarkıcı Hadise geçtiğimiz gün yayınladığı dekolteli videosuyla takipçilerinin aklını başından aldı. Hadise Rapçi Ezhel'in yeni şarkısı 'Aya' ile dans etti. Güzel şarkıcı o anları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi. Hadise'nin videosunu beğenenlerden çok beğenmeyenler de oldu.

"BEN İSTEDİĞİM DANSI İSTEDİĞİM ZAMAN YAPARIM"

Yayınladığı videodan dolayı eleştirilerin hedefi alan Hadise, sonunda patladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Hadise, "Kim ne derse desin ben istediğim dansı, istediğim zaman yaparım. Size ne? Kimse sizin sözde olan "ahlak" ölçülerinize uymak zorunda değil! Dans ederek para kazanan insanlar var, siz televizyonlarda yaptığınız yorumlarınızla o insanları aşağılıyor ve üzüyorsunuz. Bunu söylemekten asla vazgeçmeyeceğim Ahlaksızlık sizin kafanızda" dedi.