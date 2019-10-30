Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti

30.10.2019 16:41

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşma yapmadan önce dikkatlerden kaçmayan bir detayı ise gazeteci Yurdagül Şimşek kameraya kaydetti. Vekillerin, danışman ve sekreterlerinden yer tutmamaları istenince, milletvekilleri Erdoğan'ın konuşması öncesi erkenden Meclis'e geldi.

VEKİLLER ERKENDEN YERLERİNİ ALDI

Erdoğan'ın grup toplantısı öncesi dikkat çeken bir ayrıntı objektiflere yansıdı. Erdoğan'ın konuşması öncesi bazı vekiller yerlerini aldı. Vekillerin erkenden yerlerini alması ise danışmanlarının yer tutmamalarının istenmesi olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN VEKİLLERE UYARI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında vekilleri uyan Erdoğan, "Eğer Meclis çalışmalarına katılmazsak bunun vebalinden kurtulamayız ve açık konuşayım aldığımız ücreti de kendimize helal kılamayız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim; Allah rızası için parlamento çalışmalarında lütfen karar yeter sayısı noktasında grubumuzu darda, zorda bırakmayın. Toplantı yeter sayısında grubumuzu darda, zorda bırakmayın." dedi.

"ALDIĞIMIZ ÜCRETLERİ HELAL KILAMAYIZ"

"Önce toplantı yeter sayısı, karar yeter sayısı" diyen Erdoğan, "Hep birlikte orada yer alacağız ki, muhalefetin karşısında gülünç duruma düşmeyin. Bir iktidar partisine yakışan budur. Bu millet, değerli kardeşlerim sizleri bizleri buraya bunun için gönderdi. Eğer bunu yapmazsak bunun vebalinden kurtulamayız ve açık konuşayım aldığımız ücreti de kendimize helal kılamayız." şeklinde konuştu.