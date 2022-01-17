Survivor Panorama sunucularından Damla Can hakkında Damla Can kimdir? Damla Can kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Damla Can boyu, kilosu kaç? soruları merak ediliyor. Peki, Damla Can kimdir? Damla Can kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Damla Can boyu, kilosu kaç? Detaylar haberimizde...

Damla Can kimdir sorusu sosyal medyada gündem oldu. Survivor Panorama'da sunuculuk yapan Damla Can kimdir? Damla Can kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Damla Can boyu, kilosu kaç?soruları ile merak ediliyor. İşte detaylar haberimizde...

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, Survivor yarışması ile hayatımıza giren isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 27 Şubat 1989 yılında dünyaya gelen Damla Can, İzmirlidir. 171 cm boyundadır.

Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenmekte olan Damla Can 56 kilodur. Özel bir spor salonunda antrenör olarakçalışmaktadır.

DAMLA CAN KAÇ YAŞINDA?

1989 doğumlu olan Damla Can 33 yaşındadır.

DAMLA CAN HANGİ YIL YARIŞMIŞTIR?

7 Şubat 2016 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 yarışmasına Damla Can gönüllüler takımından dahil olmuştur. Oldukça başarılı olan isim finale kadar kalmıştır. Buna rağmen başarılı olamamıştır.

Survivor'da şansını yeniden denemek isteyen başarılı yarışmacı Damla, Survivor 2018 All Star takımında da çok daha hırslı ve hızlı bir şekilde yarışmıştır. Fakat 2018 All Star'da da birinci olamamıştır. Buna rağmen başarısıyla çok dikkat çekmiştir.

Damla Can

Survivor Panorama Damla Can

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