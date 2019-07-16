Eşiyle barışmak için gittiği evde kayınpederini ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü
Bursa'da eşinden ayrılmak üzere olan damat, konuşmak için gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı. Önce kayınpederini ardından da kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü.
Bursa'da eşinden ayrılmak üzere olan damat konuşmak için gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı. Eşinin ailesi ile tartışan damat, hem kayınpederini hem de kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan kavga ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Engin K. akşam saatlerinde konuşmak için kayınpederi Nezir Aktan'a ait eve gitti. Burada bir süre konuşan iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında damat Engin K. sinirlerine hakim olamayarak kayınpederi Nezir Aktan'ı bıçakladı. Babasının bıçaklandığını gören Yasin Aktan da eniştesiyle kavgaya tutuştu. Kısa bir süre kavga eden ikiliden Engin K., elindeki bıçakla kayınbiraderi Yasin Aktan'ı da karın boşluğundan yaraladı. İkilinin kavga ettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİLER
Kayınpederini ve kayınbiraderini yaralayan Engin K. olay yerinden kaçarken kavgayı gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırırken polis ise şüpheli Engin K.'nin peşine düştü.
Hastaneye sevk edilen baba ve oğuldan önce baba Nezir Aktan sonra da oğlu Yasin Aktan hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Engin K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, polis ekipleri gece boyunca olası bir duruma karşı baba ve oğlun hayatını kaybettiği hastanede geniş güvenlik tedbirleri aldı.
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BOŞANMAKTA HAKLIYMIŞ BAYANCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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idam nerdeeeeCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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EVLENECEKSEM İNANIN AİLEMİDE DÜŞÜNEREK O ŞEKİLDE KARAR VERMEYE ÇALIŞIYORUM. . YARIN BİR GÜN PSİKOPAT ÇIKAR SADECE BANA DEĞİL AİLEMEDE ZARAR VERİR DİYE KORKUYORUM. . KARDEŞLERİME ANNEME BABAMA YA BİRŞEY YAPARSA DÜŞÜNCEM HERZAMAN VARDIR. . . AYRICA BANA VURURSA ERKEK KARDEŞLERİMDE KATİL OLABİLİR. . ALLAH BU TÜR İNSANLARI BİZDEN UZAK TUTSUN. . KARŞIMIZA ALLAH KORKUSU OLAN DÜZGÜN İNSANLAR ÇIKSIN İNŞ. .Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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İdam şart. . .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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kadına artık laf edilmez oldu hemen babasının evine gitme tehditleri falan. al gittin de ne oldu babanla kardeşinin katili kadar sende katilsinCevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
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Hayatı bitti. Müebbet yer. Peki asıl soru şu : Ne olursa olsun değer miydi. . .Cevap Yaz 26 2 Yayından Kaldır
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benim anlamadığım olay devletimiz ve büyüklerimiz bizim izlediğimiz ğibi bu haberleri izlemiyormu daha bu kanunları ağırlaştırmak için ne bekliyorlar ülke teksas oldu yav her ne olursa olsun hepimiz allahın yaramış olduğu canız fakat insanoğlu nerdeyse azrail as neredeyse ğörevini elinden alacak yazıkkkkCevap Yaz 20 3 Yayından Kaldır
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HERŞEYİ DEVLETTEN BEKLEME ONCE SEN DUZEL2 1 Yayından Kaldır
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Boşanıp bitirseydin be kardeş ne gerek var bunlara. yazık olmuş.Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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kardeş mi iki kişiyi öldürmüş, kardeş denir mi? olsa olsa kalleş olur.11 1 Yayından Kaldır