Damat Adayı Eser West, Bir Dizide Başrol Oynayacak
Evlilik programıyla adını duyuran Eser West, uzun süre sonra ekranlara geri dönüyor. West, Irak'ta yayınlanacak bir dizide başrol oynayacak.
Yayınlandığı dönemde Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Kısmetse Olur'da adını duyuran eski damat adayı Eser West, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Kısmetse Olur'da istediği aşkı bulamayan ve sonrasında TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'a katılmış ancak açlığa dayanamadığı için yarışmadan ayrılma kararı almıştı.
BAŞROL OLARAK EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
Uzun süredir ekranlardan uzak duran Eser West, Irak'ta yayınlanacak yeni dizinin başrol oyuncusu oldu. West bu haberi sosyal medya hesabından "Ramazan'da Orta Doğu ülkelerinde bomba gibi yayına girecek olan yeni projemizde gururla Türkiye'yi temsil ediyoruz" notuyla duyurdu.
YORUMLAR (5)
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Sene 2019. Şehit ne yaa?Cevap Yaz 6 Yayından KaldırVAY VAY VAY: sri lanka da patlamada otelde uyurken ölürsen şehitsin, teröristle vatan için savaşman falan gerekmiyor artıkın.Yayından Kaldır
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Yok artık daha neler, ne işi var bunun başroldeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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böyle bi rezillik olabilirmi ya kılıçdaroğluna saldıran adamı suikastle suçlayıp yargılamak lazım terörist bi eylem gerçekleştirdi cana kastetti bu adam akpnin üyesi bu adamı en ağır şekilde cezalandırın sade vatandaş süsü verip affetmeyin sade vatandaş falan değil bu birileri kullanmış bunu, arkasındaki isimleri öğrenmek lazımCevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
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Bu kim kim, yok artık yaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır