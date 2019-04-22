Damat Adayı Eser West, Bir Dizide Başrol Oynayacak

Yayınlandığı dönemde Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Kısmetse Olur'da adını duyuran eski damat adayı Eser West, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kısmetse Olur'da istediği aşkı bulamayan ve sonrasında TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'a katılmış ancak açlığa dayanamadığı için yarışmadan ayrılma kararı almıştı.

BAŞROL OLARAK EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Uzun süredir ekranlardan uzak duran Eser West, Irak'ta yayınlanacak yeni dizinin başrol oyuncusu oldu. West bu haberi sosyal medya hesabından "Ramazan'da Orta Doğu ülkelerinde bomba gibi yayına girecek olan yeni projemizde gururla Türkiye'yi temsil ediyoruz" notuyla duyurdu.