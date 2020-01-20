Damadını öldüren kayınpederden kan donduran savunma: Gelinimle ilişkisi vardı
Denizli'de kayınpederini öldüren Ramazan D., polise verdiği ifadede, "Gezer Çümen, oğlumun eşiyle 3 yıldır yasak ilişki yaşıyordu. Kendisini uyardık ancak dinlemedi. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Pompalı tüfeğimle öldürdüm" dedi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı minibüs şoförü damadı Gezer Çümen'i (32) pompalı tüfekle vurarak, öldüren Ramazan D. (59) mahkemece tutuklandı. Ramazan D.'nin, ifadesinde, "Gezer Çümen, oğlumun eşiyle 3 yıldır yasak ilişki yaşıyordu. Kendisini uyardık ancak dinlemedi. Kendisini en son olaydan 3 gün önce suçüstü yakaladık. Aramızda tartışma çıktı, pompalı tüfeğimle öldürdüm" dedi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Başkarcı- Hallaçlar minibüs durağında hat sahibi olan ve aynı zamanda şoför olarak minibüs kullanan, evli ve 1 çocuk babası Gezer Çümen, 18 Ocak akşamı, 1200 Evler Mahallesi 2030/1 Sokak'ta yaşayan, hırdavatçılık yapan kayınpederi Ramazan D.'nin evine gitti. Burada damat ve kayınpeder arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Ramazan D., kavgada pompalı tüfeğiyle ateş açıp, damadı Çümen'i göğsünden yaraladı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Çümen, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan koşuları, polis sağlık ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Çümen, sağlık görevlilerince ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çümen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından Ramazan D.'yi gözaltına aldı. Gezer Çümen'in cenazesi, bugün öğle vakti Çal ilçesindeki Çoğaşlı Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
"GELİNİMLE YASAK İLİŞKİSİ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM"
Ramazan D.'nin, polise verdiği ifadede, "Gezer Çümen, oğlumun eşiyle 3 yıldır yasak ilişki yaşıyordu. Kendisini uyardık ancak dinlemedi. Kendisini en son olaydan 3 gün önce suçüstü yakaladık. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Pompalı tüfeğimle öldürdüm. Şu an sahibi olduğu minibüs hattı ve minibüsü de kendisine ben almıştım. Buna rağmen bana böyle bir şey yapması ağırıma gitti" dediği öğrenildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Videosu: Damadını öldüren kayınpederden kan donduran savunma: Gelinimle ilişkisi vardı
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pek inandirici degilCevap Yaz Yayından Kaldır
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gelini bulur başkasınıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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gelinini niye vurmadın ?Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Allah belanızı versin ırz düşmanlarıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bilipde 3 sene susmak sonrada pompaliyla vurmak sayin hakim ve savci abilerimizde ne yer yaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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3 yildir biliyorsun, 3 yil daha gormezlikten gelseydin. . . Adam o Kadar zorbamiydi ya gelinin ne diyordu bu ise…film gibi hayatlar.Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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helal olsun sana dayıCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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ğelininle 3 yıldan beri yasak ilişkisi varsa bile bile o ğelini neden oğlunuz bırakmıyor suçlu ğelininiz ben ona ğelin bile demem defolsun ğitsin değdimi şimdi biriniz mezara biriniz ceza evine birde can aldın boşansalardı bunların iç biri olmazdıCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Dediklerin doğru ise helâl olsun. Baba adamsınCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır