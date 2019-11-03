Aydın'da mantar kabusu: 3 kadının da durumu ağır!

Aydın'da mantar kabusu: 3 kadının da durumu ağır!

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dağdan topladıkları mantardan yiyen 3 kadın hastaneye kaldırıldı. Kadınların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

03.11.2019 21:47
Aydın'da mantar kabusu: 3 kadının da durumu ağır!

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, dağdan topladıkları mantarlardan hazırladıkları yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 3 kadın, hastaneye kaldırıldı.

KADINLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bozdoğan'da, dün öğle saatlerinde, Gülşen Başkan (70), Gülperi Atak (70) ve Fatma Atak (79), dağlık alana mantar toplamaya gitti. Üç kadın, topladıkları mantarlardan yemek hazırlayıp, akşam yedi. Sabaha karşı rahatsızlanan 3 kadın, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekibi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 kadın, buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kadınların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

VİDEO: Aydın'da mantar kabusu: 3 kadının da durumu ağır!
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et