Dağ yamacında mahsur kalan keçileri köylüler kendi imkanlarıyla kurtardı - Haberler
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Dağ yamacında mahsur kalan keçileri köylüler kendi imkanlarıyla kurtardı

Dağ yamacında mahsur kalan keçileri köylüler kendi imkanlarıyla kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te dağ yamacında 1 haftadır mahsur kalan keçiler, köylülerin yoğun çabası sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te dağ yamacında 1 haftadır mahsur kalan keçiler, köylülerin yoğun çabası sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyü Bamiş mevki'inde Hüseyin Toprak'a ait keçiler dağ yamacında mahsur kaldı. Köylülere haber veren Toprak, keçilerinin dağ yamacından kurtarılması için yardım istedi. Köylüler, dağ yamacında mahsur kalan 8 keçiyi kurtarmak için evden getirdikleri halatla aşağı indi. 3 saat süren çalışmanın ardından 8 keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Keçileri kurtarıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Hüseyin Toprak, köylülere teşekkür etti. - SİİRT

Dağ yamacında mahsur kalan keçileri köylüler kendi imkanlarıyla kurtardı

Dağ yamacında mahsur kalan keçileri köylüler kendi imkanlarıyla kurtardı

Dağ yamacında mahsur kalan keçileri köylüler kendi imkanlarıyla kurtardı

Dağ yamacında mahsur kalan keçileri köylüler kendi imkanlarıyla kurtardı

Dağ yamacında mahsur kalan keçileri köylüler kendi imkanlarıyla kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hüseyin Toprak, Tillo, Siirt, 3. Sayfa, Haber

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