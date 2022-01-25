Dağ yamacında mahsur kalan keçileri köylüler kendi imkanlarıyla kurtardı

SİİRT (İHA) - Siirt'te dağ yamacında 1 haftadır mahsur kalan keçiler, köylülerin yoğun çabası sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyü Bamiş mevki'inde Hüseyin Toprak'a ait keçiler dağ yamacında mahsur kaldı. Köylülere haber veren Toprak, keçilerinin dağ yamacından kurtarılması için yardım istedi. Köylüler, dağ yamacında mahsur kalan 8 keçiyi kurtarmak için evden getirdikleri halatla aşağı indi. 3 saat süren çalışmanın ardından 8 keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Keçileri kurtarıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Hüseyin Toprak, köylülere teşekkür etti. - SİİRT