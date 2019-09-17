DAEŞ lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı

17.09.2019 07:30

DAEŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye ait olduğu belirtilen bir ses kaydı yayınlandı. "Farklı cephelerde günlük operasyonlara devam edeceğiz" denilen söz konusu kayıt, Al Furqan adlı internet sitesinde yayınlandı.

MESAJ TEHDİT İÇERİKLİ

Tehdit mesajında Mali ve Şam'a işaret edilirken, söz konusu faaliyetler için belirli bir tarih verilmedi. Kayıtta, Bağdadi olduğu öne sürülen kişi örgüt üyelerine, 'cezaevleri ile kamplarda tutulan DEAŞ'lı tutukluların ve kadınların özgür kalması için ellerinden geleni yapma' çağrısında bulunuyor.

NİSAN AYINDAN BU YANA İLK MESAJ

İddianın teyidi halinde, Bağdadi nisan ayından bu yana ilk kez bir mesaj yayınlamış olacak. Bağdadi 5 sene sonra ilk kez nisan ayında kamera karşısına geçerek bir propaganda videosu yayınlamıştı.