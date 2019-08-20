20.08.2019 10:50

Dadaş kaşif 'Kaçak Kayıp Elektriği' depolayarak kullanıyor

ERZURUM - Erzurumlu Ebubekir Taşbaşı, mütevazi atölyesinde çalışarak ilginç buluşlara imza atmaya devam ediyor. Taşbaşı, son olarak kaçak kayıp elektriği depolayarak kullanabilecek bir sistem geliştirdi.

"Dadaş Mucit" olarak tanınan Ebubekir Taşbaşı, kendi geliştirdiği sistemle kaçak kayıp elektriği toplayarak ev iş yerlerinde kullanıyor. Taşbaşı, "Evlerde bulunan, buzdolapları, çamaşır makinaları, fırın, ütü, elektrik süpürgesi, bunların üzerinden geçen kaçak kayıp elektriği ile elimizde bulunan elimizde bulunan aküye şarj ediyoruz. Elde edilen elektriği, elektrik kesintisi olduğu zaman aküye şarj edilen elektriği kullanarak bedava elektrik kullanmış oluyoruz. Bunun yanında halıların altına serilen halı ısıtıcıları var onları da çalıştırıyoruz. 150 watlık invektör var ısıtıcımız da var 3 metre boyunda bunu halının altına seriyoruz, hemen ısı vererek ısınmamızı sağlıyoruz" diye konuştu.

"Kaçak kayıp elektriğinden daha iyi yararlanmak için de elimizde bulunan akünün kapasitesini artırarak daha fazla elektrik elde ederek bedava elektrik kullanmış oluyoruz" diyen Taşbaşı, "Evlerdeki petekleri kapatıyoruz ve aylık 35 TL tasarruf elde ediyoruz. Bunu artırarak daha fazla elektriğe para vermeden tasarruf etmiş oluyoruz. Kurduğumuz düzenekle kaçak kayıp elektriği elimizde bulunan aküye şarj yaparak elektrik gittiğinde şarj olan aküden bedava olarak yararlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Taşbaşı daha önce de alkollü araç kullanımını engelleyen sistem, klimalı şapka, kadına şiddeti engelleyen sistem, akıllı priz, çatılardaki buz kütlelerini engelleyebilecek sistem, Soba zehirlenmelerine karşı uyarı sistemi, Isıtıcı filtre sistemi gibi projeler hazırlamıştı.

Kaynak: İHA