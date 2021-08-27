D-130 Karayolu Caddesi'nde çalışma
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D-130 Karayolu Caddesi'nde çalışma

D-130 Karayolu Caddesi'nde çalışma
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-130 Karayolu Caddesi ve Korkmazlar Sokakta yağmur suyu ve içme suyu altyapı çalışması yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü D-130 Karayolu Caddesi ve Korkmazlar Sokak'ta yağmur suyu ve içme suyu altyapı çalışması yapacak. Çalışma süresince alternatif güzergah uygulaması yapılacak.

ÇALIŞMA YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda D-130 Karayolu Caddesi ve Korkmazlar Sokakta yağmur suyu ve içme suyu altyapı çalışması başladı. Çalışma süresince Ulaşım Dairesi Başkanlığınca geçici güzergah belirlendi.

GEÇİCİ GÜZERGAH

Çalışma süresince Salim Dervişoğlu Caddesini kullanarak Gölcük istikametine giden araçlar Kahya Kadın Caddesi'ni kullanacak.

Kaynak: Bültenler

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