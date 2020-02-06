CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
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CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

CZN Burak lakaplı fenomen Burak Özdemir, kendi mekanında çalışan garsonlar arasında yaşanan kavganın cinayetle bittiği yönündeki haberleri yalanladı. Instagram hesabından açıklama yapan Özdemir, "Karalama ve prim amaçlı bir haberdir" dedi.

06.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:45
CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Yaptığı yemeklerin videosunu paylaşarak sosyal medyada fenomen haline gelen "CZN Burak" lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in Levent'teki restoranında garsonlar arasında tartışma çıktığı ve dışarıya taşınan kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Haberlerin hızla yayılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan fenomen iddiaları yalanladı.

MEKANINDA KAVGA ÇIKTIĞI SÖYLENDİ

Sabah'ta yer alan haberde: CZN Burak'ın Levent'teki şubesinde çalışan iki garsonun servis açma konusunda tartışma yaşadığı ve mekan dışına taşan kavgada bir çalışanın silahla vurularak hayatını kaybettiği iddia edildi.

KAVGA HABERLERİNİ YALANLADI

Mekanı ve çalışanlarıyla ilgili çıkan haberlerin hızla yayıldığını gören genç fenomenden ilk açıklama geldi. Kişisel hesabından paylaşım yapan Burak Özdemir, iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Hakkımızda başlık cümlesi ile sadece dikkatleri çekmek için bahsedilen gazete haberi bir sene öncesinde işletmemiz ile alakasız Levent metrosu önünde yaşanmış bir olaydır. Karalama ve amaçlı bu haberin şahsımla ve işletmemiz ile hiçbir ilgisi yoktur."

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