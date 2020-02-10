'Czn Burak'tan "Annesi tutuklandı" iddialarına yanıt: Karalama yapmaya çalışıyorlar
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'Czn Burak'tan "Annesi tutuklandı" iddialarına yanıt: Karalama yapmaya çalışıyorlar

Çapa Tıp Fakültesi'nde bazı doktorların rüşvet talep ettiği bilgisi üzerine başlatılan operasyonda 3 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında "Czn Burak" ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesinin olduğu da öne sürüldü. Özdemir, yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı.

10.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:08
'Czn Burak'tan

'nde ameliyatlarını öne aldırmak isteyen hasta yakınlarından para talep ettiği iddia edilen doktorlara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında ünlü Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura'nın da bulunduğu 3 kişinin tutuklandığı öne sürüldü.

'CZN BURAK'TAN İDDİALARA YALANLAMA

Tutuklananlar arasında 'CZN Burak' ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesinin de olduğu öne sürüldü. Gündeme bomba gibi düşen konuyla ilgili Özdemir'den jet bir açıklama geldi.

"ANNEM EV HANIMI"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıp annesinin doktorlara rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandığını yalanlayan Burak Özdemir, şunları yazdı: ''Anne gibi kutsal ve hassas bir konuda bile canımı yakarak üzerimden prim yapmaya çalışan bütün basın yayın organlarını kınıyorum. Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim.

"KİMSENİN HAKKINI YEMEDİM"

Hayatım boyunca hiç kimsenin hakkını yemedim.Kendimi bildim bileli sadece okudum çalıştım kimseye bir yanlışım olmadı. Ancak annem üzerinden bile karalama yapmaya çalışan insanların ben ne amaçla yaptığını çok iyi biliyorum.Bütün sevenlerimizin destekleri için çok teşekkür ederim.''

İşte Özdemir'in o açıklaması;


Haber Videosu

: 'Czn Burak' ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi tutuklandı
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