CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu Instagram, 340 milyon takipçisinin bulunduğu resmi hesabından çektiği yemek videolarıyla tanınan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'in videosunu paylaştı. Özdemir, Instagram'ın paylaştığı ilk Türk oldu.

Büyük boyuttaki yemekleriyle kısa sürede fenomen ve sonrasında yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle adını duyuran CZN Burak lakaplı Muhammed Burak Özdemir, bir başarıya daha imza attı.

INSTAGRAM, CZN BURAK'I PAYLAŞTI

CZN Burak, koronavirüs salgını nedeniyle vaktinin büyük bir kısmını evinde geçiriyor. Evinde de yemek yaptığı yaptığı videoları paylaşan Burak, Instagram'da da bir başarıya ulaştı. Evinin salonunda yemek yapan Özdemir, Instagram'ın 340 milyon takipçisinin olduğu resmi hesabından videosu paylaşılan ilk Türk oldu.

Instagram'da 15 milyon takipçisi bulunan CZN Burak, Instagram'ın kendisini paylaştığı gönderi kendi sayfasında paylaşarak teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

2,5 TON SEBZE VE 1 TON BAKLİYAT YARDIMI YAPTI

Türkiye'de koronavirüse karşı mücadele hızla devam ederken, alınan karar ile 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. CZN Burak olarak anılan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir de, yaşlı vatandaşların ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Restoranlarındaki 2,5 ton sebze ve 1 tona yakın bakliyatların vatandaşlara ulaştırılmasını isteyen CZN Burak ve ekibi, özenle gıda kolilerini hazırladı. Özdemir ve ekibi, ürünleri paketlere yerleştirirken virüse karşı dezenfekte etti. Fenomen daha sonra ekibiyle birlikte hazırladıkları kolileri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.