Emekli öğretmen, cüzdanını bulup getiren suriyeli genci alnından öptü

Emekli öğretmen, cüzdanını bulup getiren suriyeli genci alnından öptü

Bursa'da emekli öğretmen Hasan Ateşoğlu, içinde emekli maaşının olduğu cüzdanı bulup polis merkezine teslim eden Suriyeli Muhammet Nur Musilli'yi alnından öptü.

28.09.2019 09:04
Emekli öğretmen, cüzdanını bulup getiren suriyeli genci alnından öptü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Muhammed Nur Musilli, yolda bulduğu içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, polise teslim etti. Gelip cüzdanını teslim alan emekli öğretmen Hasan Ateşoğlu, içindeki paranın emekli maaşı olduğunu belirterek, Musilli'yi alnından öpüp, teşekkür etti.

Süleymaniye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, yaya olarak evine giden mobilya firması çalışanı Suriye uyruklu Muhammed Nur Musilli, kaldırımda cüzdan buldu. Musilli, içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, yaklaşık 10 kilometre yürüyerek, polis merkezine götürüp, polise teslim etti. Polis, içindeki kimlikten, cüzdanın sahibi emekli sınıf öğretmeni Hasan Ateşoğlu'na ulaştı. Polis merkezine gelip, cüzdanı teslim alan Hasan Ateşoğlu, Muhammet Nur Musilli'yi alnından öptü.

"CEBİMDE PARA YOKTU"

Olayı anlatan Muhammed Nur Musulli, "İşten eve gidiyordum. İngaz'ın orada yürürken cüzdanı buldum. Baktım içinde para vardı. Kapattım. Cebimde para yoktu. Yürüyerek karakola gelip, cüzdanı teslim ettim. Ondan sonra cüzdanın sahibini çağırdılar, gelip teslim aldı. İyi oldu, mutlu oldum. İlk önce cüzdanı gördüğümde almayayım dedim. Sonra polise götürüp dert almayayım dedim. Ama sonra ben almazsam biri alacak, içindeki paraları çalıp cüzdanı bir yere atacak diye düşündüm. Alıp karakola getirip teslim ettim" dedi.

"ALLAH ONLARI VATANLARINA KAVUŞTURSUN"

Eve geldiğinde içinde emekli maaşı ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanın cebinde olmadığını fark ettiğini belirten Hasan Ateşoğlu ise, "Market alışverişi yaptık. Sonrasında cüzdanı düşürdüğümü fark ettim. Dönüşte kameralardan baktırdık. Arka cepten çıkıntılıydı. Herhalde araca binerken düşürdüm diye düşündüm. Market dönüşü hastaneye gitmiştim. Orada düşürmüşümdür diyerek oraya da baktım. Arkadaş da o bölgede bulmuş. Bankaları arayıp, kartları iptal ettireyim mi diye düşünürken, önce gidip emniyete bildirelim diye düşündük. O sırada aradılar. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Suriyeli vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Allah onları vatanlarına kavuştursun inşallah" diye konuştu.

Hasan Ateşoğlu, cüzdanını bulan Muhammed Nur Musilli'ye teşekkür edip, bir miktar para verdi.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (9)

  • DOĞRUCU:
    Artık SURİYELİLERE vatan haini,bunlara neden TÜRKİYE de bakılıyo gibi sözler söylemezsin...
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  • KENAN KOMUTAN:
    4milyonda 1 tanedir o çok şey yapmaya gerek yok. . belki arasak 2 ya da 3. cü çıkar ama çok aramak lazım. Dürüst adam hak hukuk gözeten adam yani bir diğer deyişle müslüman, çağrıldığında cihattan kaçmayandır. Kaçan ise vatan hainidir, vatan haininden de kimseye bir hayır gelmez. Geri getirip teslim ediyorlar ise onlara harcanan 40 milyar doları getirip hazineye teslim etsinler.
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  • ÜLKEM:
    İnsanı insan olarak görmek... Yani sevgili ülkem din dil ırk ayrımı yapmadan birbirimize kenetlenmeyi öğrensek ne iyi olurdu...
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  • ADALETLİÖMER:
    hiç inandırıcı gelmedi suriyeliler dünyaya külliyen zarar bir kamp yapılmalı ve sadece suriyelilerden oluşmalı hemde çok yakın yerde Alaskada suriyeliler Alaskada rahatlıkla yaşıyacaktır. buradan Alaska kurtlarına selamlar
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  • ZAMAZİNGO:
    ben 32 yıllık vatandaşım daha 1 gün üzerime resimdeki gibi markalı gölek alamadım ALLAH devletime zeval vermesiin
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