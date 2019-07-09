Cüneyt Özdemir ve Atilla Taş arasında gerginlik: Ortalığı velveleye verme

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Ekrem İmamoğlu'nun Atilla Taş'a röportaj vermesi hakkında; "Atilla Taş'a bile röportaj verdi" dediği ileri sürüldü. Bunun üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Atilla Taş, Cüneyt Özdemir'in gazeteciliğine atıfta bulununca ikili arasında gerilim yaşandı.

"BENİ KÜÇÜMSÜYORSUN"

Atilla Taş, dün attığı tweette, "Cüneyt Özdemir aklın sıra "İmamoğlu Atilla Taş'a bile çıktı" diyerek beni küçümsüyorsun. Sen Amerika'da mabadın korunaklı sus pusken ben Silivri'de volta atıyordum. Bir vakit internetten canlı yayın için ricalarını kırmadığımı da unutmuşsun Bay snoby Cücü." dedi.

"ORTALIĞI YERSİZ YERE VELVELEYE VERME"

Taş'a cevap veren Cüneyt Özdemir ise, "Sevgili Atilla kardeşim havadan nem kapıp yersiz yere ortalığı velveleye verip atarlanmalarının nedenini tahmin edebiliyorum, orantısız hakaret kelimelerini de bu ruh haline verip yine 'eyvallah' diyorum. Sen yeter ki 'ham çökelek' söyleme, onu artık kaldıramam bak!" cevabını verdi.

Şarkıcı Atilla Taş, Özdemir'in Ham Çökelek hakkındaki söylemine ise şarkının klibini paylaşarak "Al açılırsın" karşılığını verdi.