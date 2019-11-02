Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan?

02.11.2019 19:30

Gazeteci Cüneyt Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda giyindiği kıyafetten ötürü sosyal medyada yer alan, "İşte gerçek Cumhuriyet kadını" tartışmalarına tepki gösterdi.

"BU TARTIŞMALARLA ÖMRÜMÜZÜ BİTİRDİNİZ"

Özdemir, söz konusu tartışma için, "Şu günlerde biliyorsunuz erkekler hararetle kadınların kılık kıyafetine karışıyorlar. Cumhuriyet kadını nasıl olmalıymış? Ekrem İmamoğlu'nun değerli eşi şahane giyinmiş, fotoğrafını çekmişler. İşte diyorlar özlediğimiz Cumhuriyet kadını. Kadın şöyle giyinirse Cumhuriyet kadını olur, böyle giyinmezse olmaz. Hala bıkmadınız mı bunlardan? Ömrümüzü bitirdiniz." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir'in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Sultanahmet Meydanı ayağına, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katılmıştı.

Burada vatandaşlara coşkulu bir konuşma yapan İmamoğlu'nun sözlşerinden çok, eşi Dilek İmamoğlu'nun kıyafeti konuşulmuştu. Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan Dilek İmamoğlu'nun kıyafetinden dolayı "İşte gerçek cumhuriyet kadını" sözleriyle takdir edenler kadar eleştirenler de vardı.