Cüneyt Arkın Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine sert tepki gösterdi: Vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim?
Kaz Dağları'nda altın madeni arama çalışmaları sebebiyle binlerce ağacın kesilmesine Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sert tepki göstererek, "Ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim?" dedi.
Kaz Dağları'nda altın madeni arama çalışmaları sebebiyle binlerce ağacın kesilmesine Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sert tepki gösterdi.
"KAZ DAĞLARI BİR ZAMANLAR CENNETTİ"
Kaz Dağları'nın ata kanıyla sulandığını hatırlatan Cüneyt Arkın, "O güzelim ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim, neredeler?" ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Cüneyt Arkın, "Burası Kaz Dağları bir zamanlar cennetti. Şimdi cehennem oldu. O zehir, siyanür toprağı yakmış, kavurmuş, parçalamış, öldürmüş. Düşman yapmazdı. Kimler müsaade ediyor, izin veriyor bu vicdansızlara. O güzelim ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim, neredeler?" dedi.
YORUMLAR (53)
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o altınları şimdi çıkarmazsak ne zaman çıkaracağız. memleketimin her tarafı yemyeşil oldu 20 yıl içerisinde inanmayan 1990 ların hele hele 1960 ların fotoğraflarına baksın insanlar yokluktan ağaçları kesmiş kesmiş yakmış kömür de yokmuş 1 kilo altın ile kesilen ağaçların on katı ağaç dikilir. kimsenin vatan sattığı yok.Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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Yalnız altınlar bizim olmayacak memo. Kanadalı adam hepsini götürecek. :(1 Yayından Kaldır
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sahiller suriyelilere, sirketler katarlilara, madenler kanadalilara , yaylalar araplara peskes cekildi.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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yeni yılda kesilen agaclar içinde sesiniz çıksın. . boş boş konuşmayın yaCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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KIM OLACAK HERKESIN BILDIGI MALUM KISICevap Yaz Yayından Kaldır
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Vijdansiz diye diye namerde muhtac ettiniz. Varsa maden agacda kesilir savasda edilir. Sen bu islere karisma battal. Al eline tespihi suphanallah cek.Cevap Yaz 9 44 Yayından Kaldır
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BANKAMATIKTEN NE KADAR CEKIYEAHN3 Yayından Kaldır
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mal beyin3 Yayından Kaldır
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Be hey yaratik vijdanin nasil el veriyor o agaclarin kirilmasina topraklari sata sata koymadiniz Sonunuz Filistin gibi olacak zavali makaraci1 Yayından Kaldır
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VATANIM. . ben de Cüneyt arkının gerçek isminin Fahrettin ve doktor olduğunu bilmiyordum. sayende öğrendim (güldüm) ayrıca gerçekten Cüneyt arkın tarihi ve OSMANLIYI çok iyi bildiğini. biliyorum. zaten kendisi de söylerdi o bakımdan o filmleri yaptı. neyse bunlar tatlı atışmalar diyelim. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE. . .1 1 Yayından Kaldır
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