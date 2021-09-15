Çumra Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları sürüyor - Haberler
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Çumra Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları sürüyor

AA / Mehmet Berat Bayındır - Haberler | Güncel
Çumra Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları sürüyor

Çumra'da Ulu Cami'de başlanan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Çumra'da Ulu Cami'de başlanan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde 1950 yılında yapılan caminin ilk etapta ön kısmına sonradan eklenen bölüm yıkılarak, büyütülecek kısmın zemin etüt hazırlıkları tamamlandı.

Proje kapsamında, caminin cemaat kapasitesinin arttırılması ve aslına uygun şekilde yenilenen yüzü ile geniş bir alan kazandırılması hedefleniyor.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, "Ortada 1950'li yıllarda ecdadımızın o zamanın imkansızlıkları ve zorlukları içerisinde yapılan fedakarlıklar sonucu meydana getirilmiş bir eser var. Biz bu eserimizin yıkılarak heba olmasını istemedik. Bu eseri ihya ve restore ederek, eksiklerini tamamlayarak ve sonradan yapılmış olan ilave bölümü yıkmak suretiyle yerine daha büyüğünü inşa ederek camimizin cemaat sayısını arttırmayı günümüzün ihtiyaçlarını mümkün olduğunca karşılayabilmeyi hedefliyoruz. Değerli hemşerilerime çağrıda bulunarak çorbada tuzum olsun diyecek olan herkesi bu hayır kervanına katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Genişletme ve restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra, "Camimizin kapı, pencere, halı, kadınların ibadet edeceği bölümü ve önümüzdeki bahar döneminde tuvalet ve şadırvanlarımızı yenilemiş olacağız." diyen Başkan Candan, son olarak caminin çevre düzenlemesinin yapılacağını kaydetti.

Çumra Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları sürüyor

Çumra Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları sürüyor

Çumra Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları sürüyor

Çumra Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları sürüyor

AA / Mehmet Berat Bayındır - Son Dakika Haberleri
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