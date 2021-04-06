Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, ilçedeki STK temsilcileriyle bir araya geldi

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, ilçedeki STK temsilcileri ile bir araya gelerek, Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlarla ilgili istişare toplantısı düzenledi.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, ilçedeki STK temsilcileri ile bir araya gelerek, Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlarla ilgili istişare toplantısı düzenledi.

Candan ve Sosyal yardım kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak yardım malzemelerinin tedariki konuları ele alındı.

Başkan Candan, Çumra'da sosyal yardım konusunda Belediye ve sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde güvenli ve koordineli bir seferberlik oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Bilgisayar sistemi üzerinden oluşturdukları "Sosyal Yardım Platformu" aracılığı ile bir aileye yapılan yardımı diğer yardım kuruluşlarının da görebildiğini ifade eden Candan, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla çok fazla mükerrer yardım verilmesini önlemek ve bu sayede daha fazla ihtiyaç sahibi ailemize ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Bu sayede gerek gıda yardımı gerek giyecek yardımı konusunda değerli hemşehrilerimizin yaptığı yardımlar belediyemiz ve sosyal yardım kuruluşlarımızın aracılığı ile güvenilir bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Rabbim bu konuda tüm kurumlarımız ile sağladığımız birlik ve beraberliğimizi daim etsin İnşallah. Cenab-ı Hakkın lütfu ile Ramazan ayından sonrada bu yardımları ayını koordinasyon ve sistemle sürdürebilmeyi arzu ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm Çumralılar olarak sosyal yardım çalışmalarımızı bir seferberliğe dönüştürmeyi Rabbimden niyaz ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Berat Bayındır