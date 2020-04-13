Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Soylu'nun reddedilen istifasının ardından birlik mesajı verdi
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Süleyman Soylu, Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Soylu'nun reddedilen istifasının ardından birlik mesajı verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesinin ardından açıklamalarda bulundu. Kalın, "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır" dedi.

13.04.2020 01:19 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:29
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Soylu'nun reddedilen istifasının ardından birlik mesajı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma akşamı gece yarısından 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle sokaklarda oluşan izdiham görüntülerinin ardından görevinden istifa etme kararı almıştı. Soylu, Twitter hesabından, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir" ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu'nun istifasını kabul etmedi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir" denildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kalın, "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Soylu'nun reddedilen istifasının ardından birlik mesajı verdi

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