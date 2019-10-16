Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Piyonları mevzi kaybettiği için sinirliler

16.10.2019 19:36

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

Güvenlik konusunda sunumlar gerçekleşmiştir.

Öncelik her şeyden önce sahadaki askerimizin güvenliğidir.Barış Pınarı Harekatı eş zamanlı olarak birçok oyunu bozmuştur, çıkarttıkları gürültü bu nedendendir.

Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemeye çalışanlar, Suriye'deki piyonları mevzi kaybettiği için sinirli, öfkeli ve komik halde bulunmaktadır.

Sahada ve masada güçlü stratejileri hayata geçireceğiz. Harekat planlandığı şekilde devam etmektedir. PKK uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır.

Kürt kardeşlerimizle terör örgütünü ayrı tutuyoruz. DEAŞ'la mücadeleyi hiçbir şekilde sekteye uğratmayacağız. YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük.

DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye'nin sorumluluğunda değil. Sorumluluğun sadece Türkiye'ye verilmesi doğru değil.