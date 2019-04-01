Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun'dan İstanbul Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim sonucu açıklamasıyla çelişen bir açıklaması olmadığını ifade etti.

Fahrettin Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"YILDIRIM'IN AÇIKLAMASIYLA ÇELİŞEN HERHANGİ BİR İFADESİ OLMAMIŞTIR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine..