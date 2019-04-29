Cumhurbaşkanlığı Sitesinde Dikkat Çeken Abdullah Gül Detayı

HABERLER.COM/ÖZEL HABER- Murathan Aslan

Cumhurbaşkanlığı sitesindeki bir detay dikkatten kaçmadı. Sitede, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tanıtım videosu ve foto galerisi bulunmuyor. Gül dışında cumhurbaşkanlık yapmış 10 ismin foto galerisi ve tanıtım videosu sitede bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı sitesinin "Cumhurbaşkanlarımız" bölümünde şimdiye kadar görev yapmış 11 isim yer alıyor. Sitede sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül'ün özgeçmişibulunuyor.

CUMHURBAŞKANLARININ FOTO GALERİSİ VE VİDEOSU VAR

Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer'in biyografisinin yer aldığı sayfada bir tanıtım videosu ve foto galerisi bulunuyor.

ABDULLAH GÜL SAYFASINDA YOK

2007 yılında TBMM tarafından Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Abdullah Gül'ün biyografi sayfasında tanıtım videosu ve foto galerisi bulunmuyor. Abdullah Gül'ün ailesine, siyasi hayatına ve eğitim hayatına dair bilgilerin yer aldığı sayfada, tanıtım videosunun ve foto galerisinin bulunmaması dikkat çekti.