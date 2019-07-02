Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na G-20 tepkisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Japonya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirve'sinde ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında iki taraf heyetlerinin de katıldığı toplantıda Türk heyetinin not almadığını söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarınatepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altun, "G20 Liderler Zirvesi'nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Osaka'daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var' diyerek açıkça yalan söylemiştir.

"DERHAL ÖZÜR DİLEMELİDİR"

Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerde diplomatik usul ve teamüller bellidir.

Osaka'da Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ile ABD Başkanı Trump arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır.

G20 Liderler Zirvesi'nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir."