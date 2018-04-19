Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga, Afyonkarahisar'da

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, hayırsever iş adamı Yusuf Özer'in hayatını kaybeden eşi Yıldız Özer'in cenaze törenine katıldı.

Afyonkarahisar'da kaldırıldığı özel bir hastanede Salı günü yaşamını yitiren, Özerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı, hayırsever iş adamı Yusuf Özer'in eşi Yıldız Özer'in cenazesi, eşi tarafından yaptırılan Özerler Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Yusuf Özer'e taziyelerini iletti.

Yıldız Özer'in cenazesi, öğle namazının ardından Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazına müteakip Afyonkarahisar Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kasırga'nın yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve Özer ailesinin sevenleri katıldı.