Cumhurbaşkanının Yurt Dışına Çıkmasını Fırsat Bilen Askerler Darbe Girişiminde Bulundu

Gabon basınındaki haberlere göre, Teğmen Kelly Ondo Obiang liderliğindeki bazı askerler sabah 4:30'da ulusal radyoyu ele geçirerek bildiri okudu.

BONGO YENİYIL MESAJI ASKERLERİ RAHATSIZ ETTİ

"Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Cephesi" olarak tanımlayan harekete ait bildiride, Fas'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yılbaşı mesajının hayal kırıklığı oluşturduğu, cumhurbaşkanının sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini gösterdiği belirtildi.

"Ulusal Restorasyon Konseyi" kuracaklarını duyuran darbeci askerler, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın eski komutanı General Ntumpa Lebani ve Senato Başkanı'nın, sendikaların, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, muhalefetteki gençlik hareketlerinin liderlerinin ve bazı diğer kişilerin ulusal meclise gitmesini istedi. Lebani, Bongo 2009'da göreve başladığında hapsedilmişti.

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo

RADYO SİNYALİ KESİLDİ

Bildiri sonrası radyonun sinyali kesildi. Hükümete yakın kaynaklar ulusal televizyon yakınlarında da silah sesleri duyulduğunu, ancak darbeci askerlerin küçük bir grup olduğunu aktardı.

Görgü tanıkları ise askeri bir darbe yapıldığını, darbeyi düzenleyenlerin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği olduğunu söylüyorlar. Silah seslerinin hala Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında duyulduğunu belirten görgü tanıkları, başkentte genel olarak güvenliğin sakin olduğunu belirtiyorlar.

DARBE GİRİŞİMİ ÖNLENDİ

Gabon Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Guy-Bertran Mapangou, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal Radyo'yu işgal ederek bildiri okuyan isyancı askerlerin Gabon Ulusal Jandarma Müdahale Birimi (GIGN) tarafından yakalandığını belirtti.

Durumun kontrol altına alındığını ifade eden Mapangou, birkaç saat içinde her şeyin eskisi gibi olacağını söyledi.

Türkiye'nin Gabon Büyükelçiliği personeline öğleye kadar sokağa çıkmama çağrısında bulunarak, Büyükelçilik olarak önlemlerini aldıklarını açıklamıştı.