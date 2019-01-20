Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erdoğan'ın Katıldığı Fazıl Say Konseriyle İlgili Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katıldı. Oktay, Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gitmesiyle , "Burada mesaj son derece net. Orada olsaydınız, o kutuplaşma dediğiniz derinliğin olmadığını görürdünüz." dedi.

FAZIL SAY KONSERİYLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞINDAN İLK YORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ünlü piyanist Fazıl Say'ın konserine gitmesini değerlendiren Oktay, şöyle konuştu:

"Burada mesaj son derece net. Olması gereken bir mesaj. Bütün dünyaya birleştirici gözle bakan Cumhurbaşkanının, böyle bir konserde bulunması kadar tabii bir olay yok. Zaten orada da ne kadar tabii olduğu anlaşıldı. Normalde sosyal fay hatlarından bahsedilir, kutuplaşmadan… Orada olsaydınız, o kutuplaşma dediğiniz derinliğin olmadığını, gönülden gönle de bir yol olduğunu görüyoruz. Biz orada bunu yaşadık."

"BU TÜR ETKİNLİKLER ARTARAK DEVAM EDECEK"

Bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini söyleyen Oktay, "Bizim için Türk Halk Müziği'ne ne kadar yakınsak bu da başka bir alan ve bir o kadar güzel. Bizim farklılıklarımız, zenginliğimiz dediğimiz olayı biz orada yaşadık fiilen. Gerçekten karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan ve seyircisiyle bütünleşen… Güzel de bir örnek oldu. Ümit ediyorum ki bu tür şeyler artarak devam eder. Bizim için de güzel bir konserdi." diye konuştu.