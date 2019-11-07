Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan mektup açıklaması: Cevabımızı sahada verdik

07.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:14

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim tarihli mektubuna ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı'nın mektubuna cevabın Barış Pınarı Harekatı ile sahada verildiğini belirten Oktay, "Bununla birlikte, diplomatik teamüllerden ve devlet adabından uzak bir üsluba sahip mektuba dair tepkimiz, ilgili Amerikalı yetkililere de iletilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinde de bu doğrudan dile getirilmiştir ve getirilmeye de devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNE DİZ ÇÖKTÜREMEDİLER"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2020 bütçesi kabuğunu kırmış, küresel bir güç haline gelmiş, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin bütçesidir." dedi.

2020 bütçesi için, "Türkiye üzerinde oynanan ekonomik oyunların hüsrana uğradığının kanıtıdır" diyen Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılında Türkiye üzerinden ekonomi üzerinden oynanmak istenen oyunun tutmadığını, Türkiye ekonomisinin diz çöktürülemediğini, velhasıl belli merkezlerin hüsrana uğradığının adıdır. TÜİK, tüketici fiyat endeksini AB ve dünya genelinde geçerli olan, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramları kullanarak hesaplamaktadır. Uluslararası alanda uygulanmayan veya önerilmeyen hiçbir yöntem söz konusu değildir."

Kaynak: AA