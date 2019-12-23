Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Libya ile vardığımız mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacağız

23.12.2019 21:11 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:27

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Oktay, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat muhtıraları ve Suriye konusunda net mesajlar verdi. Oktay, "Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak." ifadelerini kullandı.

"TARİH YAZILAN BİR OPERASYON OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle devam etti:

"Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur."

Kaynak: İHA