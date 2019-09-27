Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert deprem uyarısı: Bilgi kirliliğini affetmeyiz

27.09.2019 18:19

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'da deprem toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Afetin yönetimi bir şeyi affetmez; bilgi kirliliği. Tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa bilgi kirliliğinden dolayı affetmeyiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları;

"28 ÇALIŞMA GRUBU HAREKETE GEÇECEK"

"Tüm kurumlarımız bunu çalıştılar. Sistemimiz dünyaya örnek bir sistem. Buradan, düğmeye basıldığı anda 28 çalışma grubu harekete geçecektir. Çalışma grupları arasında ilgili bakanlıklar ve AFAD telsiz sistemi oluşturuldu.İlk deprem olduğunda arama kurtarmaya ihtiyacımız var. Arama kurtarmaya nerede ihtiyaç vardır, mahallelere kadar görevlendirilmiş ekiplerimiz var.

Alt yapı ile ilgili hasar varsa anında müdahale yapılacak. Beslenme, 112 acil, hasar tespit. Tüm ihbarlara anında giden bir bakanlığımız var. 28 alanda aklınıza gelebilecek her alanda defin de bunun içerisindedir yeni planlarımızı gözden geçirmiş durumdayız.

"BİLGİ KİRLİLİĞİNİ AFFETMEYİZ"

Afetin yönetimi bir şeyi affetmez; bilgi kirliliği. Tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa bilgi kirliliğinden dolayı affetmeyiz. Olmayan bir şeyi var gibi göstermek ahlaki ve etik olarak çalışma biçimimize uygun değildir.

"İNSAN HAYATI ÜZERİNDE SİYASET YAPILMAZ"

Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir. İnsan hayatı üzerinden siyaset yapılmaz. Kurduğumuz sistem şeffaf oldu. Herkesle de paylaştık. 1 milyonun üzerinde vatandaşımız girip toplanma alanlarına baktı. Barınma merkezlerimiz her şeyi ile hazır durumda. Vatandaşlarımıza da diyoruz ki kendinize 'Afete hazır mıyım' diye kendinize sorun.

"TÜRKİYE'DEKİ HER SİSMİK HAREKETİ ÖLÇÜYORUZ"

Türkiye'deki her sismik hareketi ölçüyoruz. Deprem konusu keşke bilimsel olarak evet şu saatte bilinebilen bir şey olsa da hazırlığımızı ona göre yapsak. Depremin hangi saatte, nerede, nasıl olacağını bilen hiçbir yaklaşım yoktur. Bizim görevimiz öncesinde hazır olmaktır. Bir an önce kendi hazırlığınızı yapın."

NE OLMUŞTU?

Dün meydana gelen 5.8 büyüklüğndeki deprem sonrası Whatsapp gruplarında dolaşan "Gece 4'te deprem olacak" iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialarla ilgili AFAD, İBB ve İstanbul Valiliği "İtibar etmeyin" uyarısında bulunmuştu.