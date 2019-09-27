Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ekrem İmamoğlu'na toplanma alanları tepkisi: Siyaset yapmıyoruz

27.09.2019 18:55

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'da deprem toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ortak basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem sonrası polemik konusu olan deprem toplanma alanlarıyla sert sözlerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün toplanma alanlarıyla ilgili "1999 depreminden sonra çok konuşuldu deprem toplanma alanları. İlk olarak bir tespit yapılmış İstanbul'da. Örneğin 470 büyük alan tespit edilmiş. Ne yazıkki bu büyük toplanma alanlarının sadece 77'si kalmış. Diğerleri yapıya dönüşmüş. Başka fonksiyonlara dönüşmüş. Geçtiğimiz yollarda bu boşlukların neye döndüğünü hepimiz görebiliyoruz" demişti.

"GÖREVLERİMİZİ VERDİK"

İmamoğlu'nun sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şöyler konuştu: Altyapıyla ilgili hasar varsa anında ayağa kaldırılması, su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz vs. Bir başkası beslenme, sağlık hizmetleri, hasar tespit. Tüm alanlarda eğitim, sağlık alanıyla alakalı, nakliye, ulaşım, trafik, güvenlik hizmetleri aynı şekilde ihtiyaç boyutunda satın alınması 28 ayrı alanında aklınıza gelebilecek, yangın ve itfaiye, defin çalışma grupları bunun içerisindedir. Eksik olanlarla alakalı görevlerimizi verdik.

"BURADA SİYASET YAPMIYORUZ, İNSAN HAYATINI KONUŞUYORUZ"

Burada siyaset yapmıyoruz, insan hayatını konuşuyoruz. Toplanma alanları buna dahildir. Olmayan bir şeyi var diye göstermek bizim çalışma prensibimize aykırıdır. İnsan hayatından siyaset yapanlara sesleniyorum, burada insan hayatıysa bu hayat üzerinden kimseye siyaset yaptırmayız. Buna İstanbul Belediyesi de dahildir. Başkan da geldi çalışmalarda bulundu. Sonrasında kanal kanal dolaşıp, bu vardır, yoktur diye anlamsız bir şey olamaz. Sabah da ayrıca davet edildi. Sonrasında sosyal medyada ilginç şeyler dolaşıyor. Bu kabul edeceğimiz yaklaşım tarzı değildir. Tüm bakanlıklarımızın, 1. Ordunun, Jandarmanın burada olduğu anda arkadaşımız burada olmayacak sonra da bunun siyasetini yapacak. Böyle bir şey olmaz. İnsan hayatı sözkonusu ise onun hazırlıklarını yapıyoruz. Son derece şeffaf olduk, tüm Türkiye ile paylaştık. Toplanma alanlarının nerede olduğunu e-devlet üzerinden görebilirsiniz dedik. Tekrar talimat verdik AFAD'e web sitesi üzerinden görülebilir. Toplanma alanı herhangi bir afet olduğunda en yakınınızda toplanabileceğiniz bir merkez. Hemen burada bir tahliyeye başlayacağız. Büyük deprem olduğunu düşünün Allah korusun. İnsanlar barınma merkezine gireceklerdir. Barınma merkezimiz şu anda hazır durumda. İstanbul'daki kamu binalarının yüzde 92'sini barınma hizmetinde kullanabileceğiz demektir.