Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Avrupa'ya Suriyeli sığınmacı uyarısı!

06.09.2019 20:04

İtalya'nın kuzeyindeki Cernobbio kentinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bloomberg televizyonunda gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımısı Fuat Oktay, "Suriye'den yeni bir göç dalgası ile mi karşı karşıyayız?" sorusuna, "Maalesef evet. Ancak, Türkiye olarak o bölgede barışın tesisi için ciddi çaba sarf ediyoruz." yanıtını verdi.

"TÜRKİYE BU YÜKÜ TAŞIYAMAZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin 3,7 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Avrupa şunu anlamalıdır ki, Türkiye, İdlib tarafından bir akın olması halinde daha fazla sığınmacıya ev sahipliği yapabilecek durumda değildir. Avrupa bu riskle yüzleşmeli. Türkiye bu yükü tek başına taşıyamaz." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin terörü din, coğrafya ya da etnisite olarak ayırmadığını vurgulayan Oktay, Suriyeli sivillerin terörden dolayı bedel ödememesi gerektiğini söyledi.