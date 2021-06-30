Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Buhara şehrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan'ın başkenti Taşkent ve tarihi Semerkant'taki temaslarının ardından Buhara şehrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan'ın başkenti Taşkent ve tarihi Semerkant'taki temaslarının ardından Buhara şehrini ziyaret etti.

Oktay'a, ziyareti sırasında Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov, Buhara Vali 1. Yardımcısı Nazim Halmuradov, Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve diğer Özbek yetkililer eşlik etti.

İlk olarak Şah-ı Nakşibendi Türbesi'ni ziyaret eden Oktay, burada namaz kılarak dua etti.

Ardından Buhara'nın tarihi yapılarını gezen Oktay, kendisini selamlayan Özbeklerle bir süre sohbet etti.

Bir demirci atölyesini de ziyaret eden Oktay, Umurzakov'la birlikte demir dövdü.

Halıcılar çarşısını gezerek, el işi halı dokuma sürecini inceleyen Oktay, daha sonra Minare-i Kelan (Büyük Minare), Mescidi Kelan (Büyük Mescit) ve Mir Arap Medresesi'ni ziyaret ederek, bu tarihi yapılar hakkında bilgi aldı.

Ziyareti kapsamında, tarihte Buhara Emiri'nin rezidansı olan Ark Kalesi'ni de gezen Oktay, ardından da onuruna verilen yemeğe katıldı.

Özbekistan'daki temaslarını tamamlayıp Buhara'dan ayrılan Oktay ve beraberindeki heyeti, Umurzakov ve diğer Özbek yetkililer uğurladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov