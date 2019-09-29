Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 320 daire hasarlı gözüküyor

29.09.2019 18:33

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 17 Ağustos'u tekrar hatırlayan vatandaşlar ise evlerin de kalmak yerine sokaklara dökülmüştü. Deprem sonrası ise birçok binada hasar tespit edilmişti.

Depremin ardından incelemeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul depreminin ardından devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Oktay açıklamasında 320 dairenin hasarlı olduğunu, bin 895 dairenin de az hasarlı olduğunu söyledi.

HASARLI BİNALAR BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay incelemelere ilişkin, "320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var. Tahliye edilenlerden de çoğu yakınlarının yanında kalıyor. Yaklaşık 96 kişi de bizim tarafımızdan yardım ediliyor. Sayın Valimiz gerekli açıklamayı yaptı. Yarın 29 okul tatil olacak. Salı günü ağır hasarlı okullarımız varsa gerekli çalışmalar yapılacak." dedi.

"YAŞAYACAK GİBİ HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Oktay konuşmasına "Umarız yeni bir deprem yaşamayız ama yaşayacak gibi hazırlıklı olmalıyız." diyerek devam etti.

114 OKULDA HASAR TESPİT EDİLMİŞTİ

Valilik'ten hasar gören okullara ilişkin yazılı bir açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, "İlimizdeki 114 okul ve eğitim kurumu için hasar tespit talebinde bulunulmuştur. Bu okul ve eğitim kurumlarında Ön Hasar Tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Aşağıda isimleri yazılı bulunan ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulumuzun;

1- Yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır.

2- Bu okullarımızda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

3- Eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerekli planlamalar yapılmıştır.

4- Öğrencilerimizin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü, Saat 14.00'a kadar kamuoyuna duyurulacaktır." denildi.