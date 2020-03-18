Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs hakkında yaptığı açıklamada, "Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetirsek umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde düzenlenecek toplantı öncesi Çankaya Köşkü'nde konuştu. Koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki birkaç haftalık dönemin iyi yönetilmesi durumunda Türkiye'yi güzel günlerin bekleyeceğini dile getirdi. "GÜZEL BİR TABLO BİZİ BEKLİYOR" Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizi etkileyen koronavirüs hastalığıyla ilgili değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz. Toplantı ardından yapacağımız millete sesleniş mahiyetindeki toplantıda detaylı açıklama yapacağız. Kısa bir giriş konuşmasının ardından tedbirlerin müzakeresine ağırlık vereceğiz. Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetirsek umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor" ifadelerini kullandı. Kaynak: İHA