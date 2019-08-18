Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen muhtar tutuklandı

18.08.2019 11:36

Osmaniye'de Kadirli-Kozan kara yolunda yol denetimi yapan jandarma ekipleri, Süleyman Y. idaresindeki 38 LJ 648 plakalı otomobili durdurdu.

ALKOL KONTROLÜ NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Sürücü ve otomobilde bulunan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam köyünün muhtarı Mustafa U. ile jandarma personeli arasında alkol kontrolü yapılmak istenmesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışma sırasında görevlilere direndiği ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen muhtar ile jandarmaya mukavemette bulunduğu ileri sürülen Süleyman Y. gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden muhtar Mustafa U. "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamalarından, Süleyman Y. ise "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasından tutuklandı.

Kaynak: AA