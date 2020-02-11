: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de atacağımız adımları yarın açıklayacağım

11.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nden konuştu. Erdoğan'ın gündeminde İdlib vardı. Konuşmasının başında dün İdlib'de Suriyeli rejim askerlerinin saldırısı sonrasında şehit olan askerler için baş sağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı "Rejim, bedelini ağır ödeyecek" dedi.

"ATACAĞIMIZ ADIMLARI YARIN AÇIKLAYACAĞIM"

Açıklamasının devamında "Rejim ciddi manada İdlib'de misliyle belalarını buldu" diyen Erdoğan, "Ama yetmez. Devamı gelecek. Bize saldırdıkça bedelini ödeyecekler. Atacağımız adımları yarın açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum. Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları; nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik. Rejim ciddi manada İdlib'de belalarını buldu. Ama yetmez. Devamı gelecek. Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Yarın adımları açıklayacağız.

Ülkelerin gelenek ve göreneklerindeki zenginliği ortaya koyan çalışmalara Türkiye olarak biz de iştirak ediyoruz. Bu sanatçılarımız tüm hayatlarını vakfederek elde ettikleri becerilerle her türlü teşekkürü hak ediyorlar.

"KÖKLERİMİZ ADINA NE VARSA DIŞLANDI"

Bizim medeniyetimiz her şeyden önce aşk medeniyetidir. Aşk bu toprakların mayasıdır. 178 ülke içinde en çok kültüre sahip ilk 5 ülke içindeyiz. Ahilik geçmişte kalmış bir nostalji değil bugün de hayatımızda yerini koruyan bir değerler silsilesidir. Talebelerine doğruluğu, kanaati öğreten bir mektup olan ahilikte usta çırağını evladı gibi görür, kollar. Çağdaşlaşma adına bir dönem kültürel soykırım yaşadık. Köklerimiz adına ne varsa dışlandı.

"KUŞATICI TAVRIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat, edebiyat alanında da vesayet zincirlerini kırmıştır.Bir daha asla milletimizin üstüne vesayet gölgesi düşürmeyecek, kuşatıcı tavrımızı sürdüreceğiz."

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