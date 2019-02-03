Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sistemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemi üzerindeki çalışmaları sürdürürken, konu ile ilgili son açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

3, 6, 9, 12 DÜZENLEMESİ GELİYOR

Erdoğan, bugün katıldığı bir canlı yayında Yeni Askerlik Yasası ile ilgili sisteme dair ipuçlarını paylaştı. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Erdoğan, yeni düzenlemeyle ilgili, "Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Burada bedelliyi bir kenara koyuyorum çünkü bedelli noktasında olay, şu anki uygulamanın hemen hemen aynısı şeklinde bir durum söz konusu. Özellikle 3, 6, 9'da mesela yedek subay olarak yapmadan tutun da astsubaya varıncaya kadar bütün bunların hepsinin bir değerlendirmesi şu anda yürütülüyor. Bana özet olarak verdikleri bilgilere baktığım zaman inanıyorum ki halkımızı, gençlerimiz çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Kısa zamanda da bunu zannediyoruz açıklarız." dedi.

"ESAS MESELE UZMAN ORDUYA GEÇMEK"

Öte yandan yeni askerlik modeliyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanlığının uzun süredir bu konu üzerinde çalıştığını hatırlattı.

Kurtulmuş, "Esas mesele uzman orduya geçmek. Profesyonel tabirini de doğru bulmuyoruz. Çünkü bizim milletimizin zihninde profesyonel ordu tabiri 'paralı askerlik' gibi algılanıyor. Yeri geldiği zaman bu millet bütünüyle 81 milyon hepsi bir ordu disiplininde vatan savunmasını gerçekleştiren bir millet." diye konuştu.



