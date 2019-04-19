Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beraber Saf Tuttu

Nuh Çimento eski Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis eski Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beraber saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını kılmak ve İTO eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu'nun cenazesine katılmak için Altunizade'deki İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı'na damadı, Ekonomi Bakanı Berat Albayrak ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

BİRLİKTE SAF TUTTULAR

İki isim cuma namazının ardından cenaze namazı için birlikte saf tuttu.

Törenin ardından İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'na aracına kadar eşlik etti. Tokalaştıkları gözlenen iki ismin bir süre ayaküstü sohbet ettikleri gözlendi.

İşte cenaze töreninden bir kare;

ATALAY ŞAHİNOĞLU KİMDİR?

Nuh Çimento'nun yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Atalay Şahinoğlu (80), İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybetti.

Nuh Çimento, 1999-2013 yılları arasında Kocaeli'de faaliyetini sürdürmüştü.

1939 Trabzon doğumlu olan Şahinoğlu, 1957'de İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yurtdışında İngilizce lisan eğitimi aldı. 1962-1971 yılları arasında Koç Burroughs AŞ'de iş hayatına atıldı ve bölge müdürlüğü yaptı. İTO'da başkanlık yaptı. Şahinoğlu, 1972-1979 yılları arasında Bozkurt Mensucat'ta Genel Müdürlük, 1985-1987 yılları arasında Hazet Holding'de Genel Koordinatörlük görevlerinde bulundu. 1986'da Kıbrıs Tayf Ltd. ortaklığının kurulmasında görev aldı, 1987-1995 yılları arasında kendisine ait Odak Pazarlama AŞ'yi kurup işletti.

Atalay Şahinoğlu

Atalay Şahinoğlu, 1995-1999 yılları arasında Toprak Holding İcra Kurulu Başkanlığı, 1996 yılında ANT Tekstil Kurucu Ortaklığı görevlerinde bulundu. 1999-2013 yılları arasında Nuh Çimento Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. 1982-1995 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 1995-1999 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1999-2004 yılları arasında da İTO Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu.