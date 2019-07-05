Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başaramasaydık ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum

S-400 tartışması, F-35'lerin teslimatı,Doğu Akdeniz ve Libya'daki son gelişmeleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası alanda ülkemizin haklarını savunmaya devam ettikçe ambargoların arttığını görüyoruz. İhtiyacımız olan savunma sanayi ürünlerinin sadece yüzde 20'sini kendimiz üretebiliyorduk şimdi ise yüzde 70. Bunu başaramamış olsaydık bugün ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum. Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranına daha sıkı sarılacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Tarih boyunca milletimize asker millet ve ordu millet denmiştir. Savaşa meraklı olduğumuz için değil mücadeleye hazır olduğumuz için. Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur, hele 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır. Milletimizin her ferdi karşılık beklemeden darbecinin karşısına dikildi.

15 Temmuz, ister siyasetçi ister asker ister hoca hangi kılığa girerse girsin milletimizin dostunu, düşmanını hiç tereddütsüz ayırt edebilme ferasetine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Peygamber ocağındaki Mehmekçikten beklenen, medeniyetimizin, tarihimizin, ecdadımızın bize bıraktığı mukaddes mirasa sahip çıkmak, hak ve hakikat mücadelesini son nefese kadar sürdürmektir. İşte bu sebeple, içindeki ayrık otları, dikenler, aslan postuna bürünmüş çakallar titizlikle ayıklanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine hep sahip çıkılır, bu ocak hep el üstünde tutulur.

Bölgemizde ne zaman kritik gelişmeler yaşansa ordumuzu yıpratmaya yönelik hadiselere şahit oluyoruz. Tuzakların hepsi milletimizi sindirmeyi devletimizi çökertmeyi ve ordumuzu etkisiz hale getirmeyi amaçlıyordu. Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi topraklarında değil, doğrudan kaynağında karşılayabilme gücüne ulaşmış bir ülkedir. Suriye'deki oyunu Doğu Akdeniz'deki oyunu bu şekilde bozduk.

"ŞİMDİ İHA DA SİHA DA ÜRETİYORUZ"

ABD'nin başkanlarına gittiğimde kiralık İHA dahi vermiyorlardı. SİHA hiç vermiyorlardı. Kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı. Şimdi İHA da SİHA da üretiyoruz. Daha ilerilerini birkaç aya üretir hale getireceğiz. Savunma sanayii ile ilgili örtülü ve açık ambargo uygulayanlar bu işin azim işi olduğunu anlayacaklar. Biz kimseye ihtiyaç duymayacak noktaya geldiğimizde ne dediklerinin önemi kalmayacak.

TSK'ya ne FETÖ'nün ne de başka cuntacı zihniyetin tesir etmemesi için bu yeni eğitim sistemini sürdürmekte kararlıyız. Bugün Türkiye içerisinde yer aldığı askeri ittifaklarda başarılı ve takdirle takip edilen noktadadır. NATO faaliyetlerimiz bunun en çarpıcı örneklerindendir. Üstlendiği tüm görevleri yerine getirmiştir. Türkiye NATO'ya güç katan bir ülkedir. Aynı anlayışı gördüğümüz sürece taahhütlerimize sadık kalacağız.

SAVUNMA SANAYİNDE YERLİLİK VE MİLLİLİK

S-400 tartışması, F-35'lerin teslimatı hususu Doğu Akdeniz ve Libya'daki son gelişmeler bunların arasındadır. Ülkemize yönelik terör tehditleri ana gündemimizdir. Uluslararası alanda ülkemizin haklarını savunmaya devam ettikçe ambargoların arttığını görüyoruz.

17 yıl önce savunma sanayinde dışa bağımlılık neydi, şimdi ne? Sadece yüzde 20'sini kendimiz üretiyoruz. Şimdi yüzde 70. İhtiyacımız olan savunma sanayi ürünlerinin sadece yüzde 20'sini kendimiz üretebiliyorduk şimdi ise yüzde 70. Bunu başaramamış olsaydık bugün ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum. Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranına daha sıkı sarılacağız

"İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çok büyük engel, zorluk ve sabotajlarla mücadele ederek savunma sanayinde bu orana ulaştık. Şayet bunu başaramasaydık bugün ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum. Cudi, Gabar, Tendürek, Kandil'de Türk uçaklarını, İHA'larını, SİHA'larını göremezdik. Şimdi bunların inlerine girdik, şimdi onlar kaçacak delik arıyorlar. Savunma konusunda aşmamız gereken pek çok sorun olduğunun elbette farkındayız.